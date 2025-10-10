Хабиб Нурмагомедов заявил о сплочённости своей команды

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал сообщение, в котором подчеркнул единство и силу своей команды.

«Можно нас не любить, можно восхищаться, нам всё равно. Мы — одна команда, тренируемся вместе с детства и стоим плечом к плечу до сих пор», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.

Команда Хабиба Нурмагомедова включает его близких друзей и учеников, среди которых Ислам Махачев, действующий чемпион UFC в лёгком весе, а также тренеры и бойцы, с которыми он занимается с юных лет в Дагестане.

