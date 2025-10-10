Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Диллон Дэнис заявил, что Ислам Махачев напал на него после боя

Диллон Дэнис заявил, что Ислам Махачев напал на него после боя
Комментарии

Чемпион лиги MisFits в полутяжёлом весе американец Диллон Дэнис рассказал, что 33-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев, по его словам, напал на него после боя, прыгнув за пределы клетки и несколько раз ударив по голове. Спортсмен заявил, что хочет получить реванш, и отметил, что не подавал в суд на UFC, хотя мог это сделать.

«Дайте мне Ислама — он выпрыгнул из клетки и ударил меня по голове семь раз. Хабиб тоже выпрыгивал из клетки. Позвольте мне отомстить. Я никогда не подавал в суд на UFC за это, хотя мог отсудить миллионы», — приводит слова Дэниса Red Corner MMA.

Материалы по теме
Махачев назвал следующего чемпиона UFC в лёгком весе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android