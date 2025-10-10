Диллон Дэнис заявил, что Ислам Махачев напал на него после боя

Чемпион лиги MisFits в полутяжёлом весе американец Диллон Дэнис рассказал, что 33-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев, по его словам, напал на него после боя, прыгнув за пределы клетки и несколько раз ударив по голове. Спортсмен заявил, что хочет получить реванш, и отметил, что не подавал в суд на UFC, хотя мог это сделать.

«Дайте мне Ислама — он выпрыгнул из клетки и ударил меня по голове семь раз. Хабиб тоже выпрыгивал из клетки. Позвольте мне отомстить. Я никогда не подавал в суд на UFC за это, хотя мог отсудить миллионы», — приводит слова Дэниса Red Corner MMA.