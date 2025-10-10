Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Илия Топурия обыграл Жерара Пике в EA Sports FC со счётом 7:4

Илия Топурия обыграл Жерара Пике в EA Sports FC со счётом 7:4
Комментарии

Действующий обладатель титула UFC грузин Илия Топурия провёл матч в EA Sports FC против бывшего защитника «Барселоны» Жерара Пике. Поединок завершился победой бойца со счётом 7:4.

«Жерар Пике пришёл ко мне домой, чтобы снова пережить старые травмы «эль класико», — написал Топурия на своей странице в социальной сети.

В виртуальном матче Топурия играл за мадридский «Реал», а Пике выбрал «Барселону», за которую выступал в профессиональной карьере. Последний бой Топурии состоялся в июне, когда он победил Чарльза Оливейру нокаутом в первом раунде и завоевал чемпионский пояс UFC.

Материалы по теме
Чарльз Оливейра сказал, кто станет следующим соперником Топурии

Самые высокие зарплаты в спорте

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android