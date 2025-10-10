Илия Топурия обыграл Жерара Пике в EA Sports FC со счётом 7:4

Действующий обладатель титула UFC грузин Илия Топурия провёл матч в EA Sports FC против бывшего защитника «Барселоны» Жерара Пике. Поединок завершился победой бойца со счётом 7:4.

«Жерар Пике пришёл ко мне домой, чтобы снова пережить старые травмы «эль класико», — написал Топурия на своей странице в социальной сети.

В виртуальном матче Топурия играл за мадридский «Реал», а Пике выбрал «Барселону», за которую выступал в профессиональной карьере. Последний бой Топурии состоялся в июне, когда он победил Чарльза Оливейру нокаутом в первом раунде и завоевал чемпионский пояс UFC.

