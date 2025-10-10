Мухаммед Усман снялся с боя против Вальтера Уокера на турнире UFC в Рио

Тяжеловес Мухаммед Усман не примет участия в поединке против Вальтера Уокера на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро, который пройдёт в ночь с 11 на 12 октября. Об этом сообщает MMA Junkie.

Причины снятия Усмана с боя не раскрываются. Также пока неизвестно, будет ли UFC искать нового соперника для Уокера или перенесёт бой на более позднюю дату.

Мухаммед Усман (11–4) является младшим братом бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана. В июне он одержал победу по очкам над Хамди Абдельвахабом, прервав серию из двух поражений, которые стали первыми в его карьере в UFC. Вальтер Уокер (14–1) идёт на серии из трёх досрочных побед, все — болевым приёмом на пятку. В июле он выиграл у Кеннеди Нзечукву и готовился к выступлению на родной земле в Бразилии.