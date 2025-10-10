Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мухаммед Усман снялся с боя против Вальтера Уокера на турнире UFC в Рио

Мухаммед Усман снялся с боя против Вальтера Уокера на турнире UFC в Рио
Аудио-версия:
Комментарии

Тяжеловес Мухаммед Усман не примет участия в поединке против Вальтера Уокера на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро, который пройдёт в ночь с 11 на 12 октября. Об этом сообщает MMA Junkie.

Причины снятия Усмана с боя не раскрываются. Также пока неизвестно, будет ли UFC искать нового соперника для Уокера или перенесёт бой на более позднюю дату.

Мухаммед Усман (11–4) является младшим братом бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана. В июне он одержал победу по очкам над Хамди Абдельвахабом, прервав серию из двух поражений, которые стали первыми в его карьере в UFC. Вальтер Уокер (14–1) идёт на серии из трёх досрочных побед, все — болевым приёмом на пятку. В июле он выиграл у Кеннеди Нзечукву и готовился к выступлению на родной земле в Бразилии.

Материалы по теме
Видео: Джонни Уокер побрился под дагестанский стиль перед главным боем UFC в Шанхае
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android