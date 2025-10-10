Пол Хьюз заявил, что Усмана должны были наказать за удары ниже пояса

Боец PFL Пол Хьюз признал поражение в реванше с Усманом Нурмагомедовым, но считает, что его соперника следовало оштрафовать за три удара ниже пояса.

«Очевидно, с него нужно было снять очко. Три раза он бил ниже пояса – это уже слишком. Какой вообще смысл в правилах, если их не применять? И это я ещё не считаю удар головой. Я чувствую, что действовал небрежно, был разобранным – руки и ноги не работали слаженно. Я не дрался так, как нужно было, чтобы выиграть», – сказал Хьюз в интервью The Ariel Helwani Show.

Ранее Камил Гаджиев оценил судейское решение в реванше Нурмагомедова и Хьюза.

