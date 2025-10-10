Скидки
Пол Хьюз заявил, что Усмана должны были наказать за удары ниже пояса

Пол Хьюз заявил, что Усмана должны были наказать за удары ниже пояса
Комментарии

Боец PFL Пол Хьюз признал поражение в реванше с Усманом Нурмагомедовым, но считает, что его соперника следовало оштрафовать за три удара ниже пояса.

«Очевидно, с него нужно было снять очко. Три раза он бил ниже пояса – это уже слишком. Какой вообще смысл в правилах, если их не применять? И это я ещё не считаю удар головой. Я чувствую, что действовал небрежно, был разобранным – руки и ноги не работали слаженно. Я не дрался так, как нужно было, чтобы выиграть», – сказал Хьюз в интервью The Ariel Helwani Show.

Ранее Камил Гаджиев оценил судейское решение в реванше Нурмагомедова и Хьюза.

