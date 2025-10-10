Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Диллон Дэнис заявил о желании провести бой с Исламом Махачевым

Диллон Дэнис заявил о желании провести бой с Исламом Махачевым
Комментарии

Чемпион лиги MisFits в полутяжёлом весе американец Диллон Дэнис сообщил, что хочет получить поединок с 33-летним бывшим обладателем титула UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым, считая, что тот вскоре станет чемпионом UFC, и заявил о намерении «закончить историю» их конфликта.

«Все знают, где меня найти, все знают, кто я такой. Это настоящий титул в 77 кг — сейчас чемпионом по документам считается Джек Делла Маддалена, а не Ислам, но Ислам скоро станет чемпионом. Я хочу бой чемпион против чемпиона — я против Ислама, чтобы отомстить и завершить эту историю», — приводит слова Дэниса MMA Fighting.

Материалы по теме
Диллон Дэнис заявил, что Ислам Махачев напал на него после боя
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android