Диллон Дэнис заявил о желании провести бой с Исламом Махачевым

Чемпион лиги MisFits в полутяжёлом весе американец Диллон Дэнис сообщил, что хочет получить поединок с 33-летним бывшим обладателем титула UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым, считая, что тот вскоре станет чемпионом UFC, и заявил о намерении «закончить историю» их конфликта.

«Все знают, где меня найти, все знают, кто я такой. Это настоящий титул в 77 кг — сейчас чемпионом по документам считается Джек Делла Маддалена, а не Ислам, но Ислам скоро станет чемпионом. Я хочу бой чемпион против чемпиона — я против Ислама, чтобы отомстить и завершить эту историю», — приводит слова Дэниса MMA Fighting.