Павел Сосулин встретится с Хорхе Фортеа на турнире IBA.PRO 12 в Самаре

Российский боксёр Павел Сосулин проведёт защиту пояса IBA Intercontinental в первом среднем весе против испанца Хорхе Фортеа 6 ноября в Самаре. 10-раундовый бой станет главным поединком турнира Winline IBA.PRO 12, который пройдёт в рамках форума «Россия – спортивная держава».

Сосулин в последний раз выходил на ринг в июле в Екатеринбурге, победив раздельным решением судей Магомеда Курбанова и защитив пояс WBA Gold. В рейтинге Boxrec россиянин занимает место в топ-25 первого среднего веса, а в рейтинге WBA — вторую строчку. Фортеа имеет рекорд 25 побед, четыре поражения и одну ничью, в карьере встречался с действующими чемпионами Ксандером Зайасом и Бахрамом Муртазалиевым. Последний бой провёл в апреле, победив колумбийца Рубена Ангуло.