Тренер Шары Буллета раскритиковал высказывания Пауло Косты

Тренер российского бойца UFC Шарабутдина Магомедова, известного как Шара Буллет, Гор Азизян заявил, что высказывания бразильца Пауло Косты его разозлили.

«Мы ещё до слов Косты решили, что не будем драться. Врачи тоже ему сказали об этом. А что касается постов Косты — это он сам решил пиар себе сделать. Он говорил грязные вещи. Обещали, что он будет на турнире в Рио-де-Жанейро, и я хочу подойти к нему. Он меня нереально разозлил своими словами «засуну Шаре палец в глаз, и он ослепнет». Это неприемлемо. В Бразилии Косту тоже упрекнули. Шара не будет больше в этом году драться, пусть лечится. А уже 2026-й он с полным напором начнёт. А Коста себе придумал и афиширует бой. Он думает, что он уже звезда», — приводит слова Азизяна Sport24.