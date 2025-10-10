Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Шары Буллета раскритиковал высказывания Пауло Косты

Тренер Шары Буллета раскритиковал высказывания Пауло Косты
Комментарии

Тренер российского бойца UFC Шарабутдина Магомедова, известного как Шара Буллет, Гор Азизян заявил, что высказывания бразильца Пауло Косты его разозлили.

«Мы ещё до слов Косты решили, что не будем драться. Врачи тоже ему сказали об этом. А что касается постов Косты — это он сам решил пиар себе сделать. Он говорил грязные вещи. Обещали, что он будет на турнире в Рио-де-Жанейро, и я хочу подойти к нему. Он меня нереально разозлил своими словами «засуну Шаре палец в глаз, и он ослепнет». Это неприемлемо. В Бразилии Косту тоже упрекнули. Шара не будет больше в этом году драться, пусть лечится. А уже 2026-й он с полным напором начнёт. А Коста себе придумал и афиширует бой. Он думает, что он уже звезда», — приводит слова Азизяна Sport24.

Материалы по теме
Кайо Борральо выразил готовность выйти на замену Шаре Буллетту в бою с Пауло Костой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android