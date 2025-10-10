Чарльз Оливейра заявил о желании подраться с Конором Макгрегором на турнире в Белом доме

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра сообщил, что мечтает провести бой против Конора Макгрегора на турнире, который планируется организовать на территории Белого дома в июне 2026 года. Об этом спортсмен рассказал во время медиадня UFC в Рио-де-Жанейро.

«Когда мы говорим о наследии, это было бы нечто грандиозное. Почему бы не устроить большой бой именно там? Было бы невероятно — каждый мечтает выступить на такой арене. Если UFC понадобится моё участие, я готов. Все знают, какой это должен быть поединок: Чарльз Оливейра против Конора Макгрегора. Это бой ради денег», — приводит слова Оливейры AG Fight.