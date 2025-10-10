Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чарльз Оливейра заявил о желании подраться с Конором Макгрегором на турнире в Белом доме

Чарльз Оливейра заявил о желании подраться с Конором Макгрегором на турнире в Белом доме
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра сообщил, что мечтает провести бой против Конора Макгрегора на турнире, который планируется организовать на территории Белого дома в июне 2026 года. Об этом спортсмен рассказал во время медиадня UFC в Рио-де-Жанейро.

«Когда мы говорим о наследии, это было бы нечто грандиозное. Почему бы не устроить большой бой именно там? Было бы невероятно — каждый мечтает выступить на такой арене. Если UFC понадобится моё участие, я готов. Все знают, какой это должен быть поединок: Чарльз Оливейра против Конора Макгрегора. Это бой ради денег», — приводит слова Оливейры AG Fight.

Материалы по теме
Дастин Порье поделился ожиданиями от боя Оливейра — Гамрот
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android