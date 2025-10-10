«Ходила вся чёрная, в синяках». Ирина Алексеева — о проблемах со здоровьем

Российская спортсменка Ирина Алексеева сообщила, что перед предыдущим поединком испытывала серьёзные проблемы со здоровьем и проходила лечение. По её словам, врачи выявили нарушения в показателях крови, из-за чего ей пришлось принимать разрешённый медицинский препарат.

«Перед тем боем я не вылезала вообще из больниц. Постоянно сдавала анализы, были проблемы с кровью. Ходила вся чёрная, в синяках. Тогда меня «посадили» на серьёзный препарат, на лечение. Самое главное, что этот препарат разрешён, не входит в допинговый список. С него ещё нужно будет очень аккуратно «слезать». И на данный момент мне стало намного легче. К предстоящему бою подхожу без синяков по всему телу. Во время предыдущего боя с меня лилась эта кровь, она не останавливалась. И это стало одной из причин поражения. Сейчас стало намного легче. Конечно же, я ещё не долечилась. У меня курс лечения – год. Плюс три месяца «слезать» с препарата, следить, чтобы не было рецидива. Но всё равно намного лучше», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.