Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алексеева: в России поддерживают бойца. А в Бразилии могут кричать оппоненту: «Умри»

Алексеева: в России поддерживают бойца. А в Бразилии могут кричать оппоненту: «Умри»
Аудио-версия:
Комментарии

Российская спортсменка Ирина Алексеева поделилась ожиданиями перед поединком с представительницей Бразилии и отметила разницу в поведении болельщиков двух стран.

«Мескита из Бразилии. Её будут очень сильно поддерживать. Но это нормально. Когда я дралась в Москве, меня тоже все поддерживали. У нас в России поддерживают бойца, но против его соперника ничего не кричат. А в Бразилии у фанатов есть такие манеры, когда они могут кричать оппоненту: «Умри». Не знаю, как я себя поведу. Бой покажет. Пока давления не испытываю, потому что весь настрой – на бой. Выйти в октагон и сражаться с соперницей. У меня такого никогда не было, чтобы против меня были все трибуны. Посмотрим, как я переживу это испытание», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
Беатрис Мескита — Ирина Алексеева: где будет проходить, во сколько начало, где смотреть
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android