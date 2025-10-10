Алексеева: в России поддерживают бойца. А в Бразилии могут кричать оппоненту: «Умри»

Российская спортсменка Ирина Алексеева поделилась ожиданиями перед поединком с представительницей Бразилии и отметила разницу в поведении болельщиков двух стран.

«Мескита из Бразилии. Её будут очень сильно поддерживать. Но это нормально. Когда я дралась в Москве, меня тоже все поддерживали. У нас в России поддерживают бойца, но против его соперника ничего не кричат. А в Бразилии у фанатов есть такие манеры, когда они могут кричать оппоненту: «Умри». Не знаю, как я себя поведу. Бой покажет. Пока давления не испытываю, потому что весь настрой – на бой. Выйти в октагон и сражаться с соперницей. У меня такого никогда не было, чтобы против меня были все трибуны. Посмотрим, как я переживу это испытание», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.