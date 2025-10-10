Ирина Алексеева показала вес 61,46 кг перед боем на UFC Fight Night 261
Российская спортсменка Ирина Алексеева прошла процедуру взвешивания перед турниром UFC Fight Night 261, который состоится в ночь с 11 на 12 октября в Рио-де-Жанейро. Вес спортсменки составил 61,46 килограмма. Её соперницей станет бразильянка Беатрис Мескита.
UFC 2025. UFC Fight Night 261, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Беатрис Мескита — Ирина Алексеева
12 октября 2025, воскресенье. 00:40 МСК
Беатрис Мескита
Не началось
Ирина Алексеева
Турнир UFC Fight Night 261 пройдет в Бразилии, начало основного карда запланировано на 2:00 по московскому времени. Посмотреть поединки можно будет на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного мероприятия и событий вокруг него.
