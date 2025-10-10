Даниэль Кормье заявил, что победа над Джонсом сделает Перейру величайшим бойцом

Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье считает, что Алекс Перейра сможет окончательно закрепить за собой статус величайшего бойца в истории, если победит Джона Джонса в тяжёлом весе.

«Для таких бойцов большие поединки имеют значение. Алексу 38 лет, и сейчас он, наверное, думает: «Как мне вновь доказать, что я тот самый?» Если он поднимется в тяжёлый вес и победит Джона Джонса, человека, которого многие называют лучшим бойцом всех времён, то окончательно утвердит себя на вершине. Он уже входит в число величайших, но такая победа поставила бы его выше всех», — приводит слова Кормье MMA Junkie со ссылкой на YouTube-канал спортсмена.