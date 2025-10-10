Соперник Артура Бетербиева сообщил об отмене боя с россиянином

Бой бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Артура Бетербиева с Деоном Николсоном, запланированный на 22 ноября, отменён. Об этом сообщил Николсон на своей странице в соцсетях.

«Только что получил известие об отмене моего боя с Артуром Бетербиевым. Надеюсь, скоро у меня будет информация о другом поединке. Я продолжаю работать и готовиться. Артур, возможно, в следующий раз», – написал Николсон на своей странице в социальной сети.

Поединок Бетербиева и Николсона должен был состояться 22 ноября.

Бетербиев — бывший чемпион мира среди профессионалов по версиям IBF (с 2017 по 2025), WBC (с 2019 по 2025), WBO (с 2022 по 2025), WBA (с 2024 по 2025), The Ring (с 2024 по 2025) в полутяжёлом весе. Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (2024-2025).