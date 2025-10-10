Итоги взвешивания UFC Рио. У Оливейры и Гамрота одинаковый вес. Алексеева легче Мескиты

Бойцы, которые примут участие в турнире UFC Fight Night 261 с 11 по 12 октября в Рио-де-Жанейро, прошли процедуру взвешивания. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.
Результаты взвешивания бойцов турнира UFC Fight Night 261:
Чарльз Оливейра (70,76 кг) — Матеуш Гамрот (70,76 кг);
Дейвисон Фигейреду (61,68 кг) — Монтел Джексон (61,68 кг);
Висенте Луке (77,11 кг) — Йоэль Альварес (77,56 кг);
Джоната Диниз (116,57 кг) — Марио Пинто (115,66 кг);
Рикардо Рамос (66,22 кг) — Каан Офли (65,99 кг);
Лукас Алмейда (65,99 кг) — Майкл Асвелл (65,99 кг);
Жафел Фильо (57,15 кг) — Клейтон Карпентер (57,15 кг);
Витор Петрино (113,39 кг) — Томас Петерсен (111,81 кг);
Беатрис Мескита (61,68 кг) — Ирина Алексеева (61,46 кг);
Лукас Роша (57,15 кг) — Стюарт Николл (57,15 кг);
Джулия Поластри (52,61 кг) — Каролина Ковалькевич (52,61 кг);
Луан Ласерда (61,68 кг) — Саймон Оливейра (65,31 кг) — Оливейра не уложился в лимит легчайшей категории.