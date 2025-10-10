Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Итоги взвешивания UFC Рио. У Оливейры и Гамрота одинаковый вес. Алексеева легче Мескиты

Бойцы, которые примут участие в турнире UFC Fight Night 261 с 11 по 12 октября в Рио-де-Жанейро, прошли процедуру взвешивания. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Результаты взвешивания бойцов турнира UFC Fight Night 261:

Чарльз Оливейра (70,76 кг) — Матеуш Гамрот (70,76 кг);

Дейвисон Фигейреду (61,68 кг) — Монтел Джексон (61,68 кг);

Висенте Луке (77,11 кг) — Йоэль Альварес (77,56 кг);

Джоната Диниз (116,57 кг) — Марио Пинто (115,66 кг);

Рикардо Рамос (66,22 кг) — Каан Офли (65,99 кг);

Лукас Алмейда (65,99 кг) — Майкл Асвелл (65,99 кг);

Жафел Фильо (57,15 кг) — Клейтон Карпентер (57,15 кг);

Витор Петрино (113,39 кг) — Томас Петерсен (111,81 кг);

Беатрис Мескита (61,68 кг) — Ирина Алексеева (61,46 кг);

Лукас Роша (57,15 кг) — Стюарт Николл (57,15 кг);

Джулия Поластри (52,61 кг) — Каролина Ковалькевич (52,61 кг);

Луан Ласерда (61,68 кг) — Саймон Оливейра (65,31 кг) — Оливейра не уложился в лимит легчайшей категории.