Бокс/ММА Новости

«Никогда такого не видел». Раунтри рассказал, чем занимался Мераб в день боя с Сэндхагеном

«Никогда такого не видел». Раунтри рассказал, чем занимался Мераб в день боя с Сэндхагеном
Аудио-версия:
Комментарии

Боец UFC Халил Раунтри рассказал, что Мераб Двалишвили провёл пятираундовый спарринг за 12 часов до защиты титула с Кори Сэндхагеном.

«Это совершенно правдивая история. В день боя с Кори Сэндхагеном Мераб Двалишвили провёл пятираундовый спарринг в клетке. Настоящий спарринг. В полдень. Он такой человек. Это просто невероятно.

Пять раундов спарринга менее чем за 12 часов до самого важного поединка в его карьере. Большинство бойцов в такой момент просто сидели бы в номере отеля, пытаясь настроиться. Я никогда ранее не видел, чтобы кто-то проводил пятираундовый спарринг перед пятираундовым важным боем», — сказал Раунтри в эфире JAXXON PODCAST.

Напомним, бой Двалишвили и Сэндхагена прошёл в ночь с 4 на 5 октября и завершился победой Мераба единогласным решением судей.

