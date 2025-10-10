Видео: съёмка драки Усмана и Гэтжи для фильма «Голый пистолет»

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман выложил в социальных сетях видеоролик, на котором показана подготовка и съёмка его драки с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи для фильма «Голый пистолет».

В главной роли в ремейке легендарной комедии снялся Лиам Нисон. Ранее главным героем в ленте был Лесли Нильсен. В фильме, вышедшем летом 2025-го, снялся также чемпион промоушена World Wreslting Entertainment (WWE) Коди Роудс. По ходу поединка между Усманом и Гэтжи в промоушене WWFC (перекрёстное название двух продуктов ТКО — WWE и UFC) появился также Майкл Биспинг.