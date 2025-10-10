Скидки
В UFC показали постер турнира UFC 322 с Махачевым, Делла Маддаленой и Шевченко

В UFC показали постер турнира UFC 322 с Махачевым, Делла Маддаленой и Шевченко
Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала постер крупного номерного турнира UFC 322.

Фото: UFC

В главном бою вечера на турнире, который состоится 16 ноября в Нью-Йорке, за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) сразятся обладатель пояса из Австралии Джек Делла Маддалена и топовый российский атлет Ислам Махачев.

В соглавном поединке встретятся две звёздные спортсменки — китаянка Вэйли Чжан и представительница Кыргызстана Валентина Шевченко.

Также в карде турнира будет бой между Леоном Эдвардсом и Карлосом Пратесом, а россиянин Байсангур Сусуркаев встретится с Эриком Макконико.

