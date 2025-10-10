Скидки
«Этот негодяй сбежал». Вальтер Уокер — об отмене боя с Усманом

Комментарии

Бразильский боец UFC Вальтер Уокер резко высказался в адрес Мухаммеда Усмана, снявшегося с поединка с ним на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро, который пройдёт в ночь с 11 на 12 октября.

«Я много тренировался для этого боя, а этот негодяй сбежал», – приводит слова Уокера MMAJunkie.

Мухаммед Усман (11-4) является младшим братом бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана. В июне он одержал победу по очкам над Хамди Абдельвахабом, прервав серию из двух поражений, которые стали первыми в его карьере в UFC. Вальтер Уокер (14-1) идёт на серии из трёх досрочных побед, все — болевым приёмом на пятку. В июле он выиграл у Кеннеди Нзечукву и готовился к выступлению на родной земле, в Бразилии.

Мухаммед Усман снялся с боя против Вальтера Уокера на турнире UFC в Рио
