WWE Crown Jewel 2025 — кард шоу

WWE Crown Jewel: кард шоу. Один из финальных боёв Джона Сины, «австралийская драка»
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 11 октября, в австралийском городе Перт на стадионе «Перт Арена» состоится очередное крупное реслинг-событие промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) под названием Crown Jewel. Начало основной части шоу запланировано на 15:00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на Netfli и ESPN.

Кард WWE Crown Jewel 2025

1. Коди Роудс (чемпион WWE) против Сета Роллинса (чемпион мира в тяжёлом весе) — сражение за специальный пояс Crown Jewel, разыгрываемый только на данном шоу.

Фото: wwe.com

2. Риа Рипли и Ийо Скай против «Кабуки Уорриорз» (Аски и Кайри Сейн) — женский командный матч.

Кайри Сейн, Ийо Скай и Аска

Кайри Сейн, Ийо Скай и Аска

Фото: wwe.com

3. Роман Рейнс против Бронсона Рида — поединок по правилам "австралийская уличная драка".

Фото: wwe.com

4. Джон Сина против Эй Джей Стайлза.

Фото: wwe.com

5. Стефани Вакер (чемпионка Raw) против Тиффани Стрэттон (чемпионка SmackDown) — сражение за специальный пояс Crown Jewel, разыгрываемый только на данном шоу.

Фото: wwe.com

