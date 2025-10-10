WWE Crown Jewel: кард шоу. Один из финальных боёв Джона Сины, «австралийская драка»

В субботу, 11 октября, в австралийском городе Перт на стадионе «Перт Арена» состоится очередное крупное реслинг-событие промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) под названием Crown Jewel. Начало основной части шоу запланировано на 15:00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на Netfli и ESPN.
Кард WWE Crown Jewel 2025
1. Коди Роудс (чемпион WWE) против Сета Роллинса (чемпион мира в тяжёлом весе) — сражение за специальный пояс Crown Jewel, разыгрываемый только на данном шоу.
Фото: wwe.com
2. Риа Рипли и Ийо Скай против «Кабуки Уорриорз» (Аски и Кайри Сейн) — женский командный матч.
Кайри Сейн, Ийо Скай и Аска
Фото: wwe.com
3. Роман Рейнс против Бронсона Рида — поединок по правилам "австралийская уличная драка".
Фото: wwe.com
4. Джон Сина против Эй Джей Стайлза.
Фото: wwe.com
5. Стефани Вакер (чемпионка Raw) против Тиффани Стрэттон (чемпионка SmackDown) — сражение за специальный пояс Crown Jewel, разыгрываемый только на данном шоу.
Фото: wwe.com