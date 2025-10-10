Скидки
Чемпион UFC Топурия посетил лагерь сборной Испании по футболу

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия посетил сборную Испании в тренировочном лагере в «Сьюдад-дель-Футбол» в Лас-Росасе и пожелал ей удачи в двух предстоящих отборочных матчах чемпионата мира 2026 года с национальными командами Грузии и Болгарии.

«С верой и решимостью можно достичь всего. Желаю вам удачи в этих двух матчах, потому что ваша удача — это удача каждого», — приводит слова Топурии AS.

Фото: Selección de fútbol de España

Топурия после посещения лагеря получил футболки с автографами всех участников сборной.

Ранее Топурия провёл матч в EA Sports FC против бывшего защитника «Барселоны» Жерара Пике. Поединок завершился победой бойца со счётом 7:4.

