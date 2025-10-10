Скидки
Арсланбек Махмудов оказался тяжелее Дэвида Аллена

Арсланбек Махмудов оказался тяжелее Дэвида Аллена
Комментарии

Российский боксёр-профессионал Арсланбек Махмудов (20-2, 19 KO), выступающий в супертяжёлом весе, и действующий обладатель титула WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе британец Дэвид Аллен прошли процедуру взвешивания перед очным поединком.

Профессиональный бокс 2025. Отборочные бои
Дэвид Аллен — Арсланбек Махмудов
11 октября 2025, суббота. 23:45 МСК
Дэвид Аллен
Не началось
Арсланбек Махмудов

Арсланбек оказался тяжелее Дэвида — 118,4 кг и 117,5 кг.

Поединок между двумя супертяжеловесами состоится в субботу, 11 октября, в Шеффилде (Великобритания).

Поединок начнётся ориентировочно в 23:45 по московскому времени. Титульный бой не будет официально показан на территории России, однако его можно будет посмотреть, оформив подписку на онлайн-платформе DAZN.

