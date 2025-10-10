Хукер: папочка оплачивает Царукяну его тренеров, а потом он снимается с боя

Шестой номер рейтинга UFC в категории до 70 кг новозеландец Дэн Хукер высказался о предстоящем сопернике, российском бойце армянского происхождения Армане Царукяне.

«Я знал, что никто не желает драться с этим парнем. Никто не хочет рисковать, это самый сложный бой в дивизионе. Но я не ищу лёгких путей. Я делаю всё по-своему.

Папочка оплачивает Царукяну его тренеров. Они тратят по $ 100 тыс. на тренировочный лагерь, а потом Арман снимается с боя. Что за ерунда, зачем? Я хожу в зал в пяти минутах от дома и бью там своих партнёров по команде. Это всё доказывает, то ММА сильно продвинулись вперёд. Теперь даже богатенькие папины сынки могут добиться успехов», — сказал Хукер в интервью на передаче The Ariel Helwani Show.