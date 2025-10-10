«Чёрт, я тебя не узнал. Это тот чемпион?» Дю Плесси созвонился с Дуэйном Джонсоном

31-летний бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси во время мероприятия по продвижению фильма «Крушащая машина» стал одним из участников видеозвонка с легендарным рестлером и актёром Дуэйном «Скалой» Джонсоном, который не узнал бойца.

«Хэй, парень, как дела? Как ты?» — спросил Джонсон у подключившегося дю Плесси.

«У меня всё отлично. Огромное удовольствие быть здесь. Дуэйн Джонсон -Скала — человек, миф, легенда. Так приятно познакомиться с тобой и иметь возможность поговорить. Я понимаю твою занятость, но у меня есть пара вопросов, которые я бы хотел тебе задать… Как ты, конечно, знаешь, я выступаю в UFC. Я живу и дышу этим видом спорта. Вся моя жизнь вращается вокруг...» — ответил дю Плесси, пока его не прервал Скала.

«Подожди секунду. Чёрт возьми. Я не знал, что это ты. Я на секунду подумал: «Это тот чемпион?» Что? Окей, ладно (смеётся). Мне никто не сказал! Я задумался, что ты так похож… Чёрт! Я рад тебя видеть и говорить с тобой, чувак. Ты проделал огромную работу, приятель. И все твои бои и подготовка к ним всегда были потрясающими», — сказал Скала.