Оливейра считает, что Перейра может нокаутировать Джонса

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра высказался о потенциальном поединке между Джоном Джонсом и Алексом Перейрой.

«Мне тяжело обсуждать Джона Джонса, потому что я всегда был его фанатом. Когда я только начинал свой путь, Джонс уже был там. Когда я добился успеха, он всё ещё был там. Я был на второй строчке, а он был на первой. Я очень его уважаю – и по-настоящему восхищаюсь им.

Но если он встретится с Перейрой, то я буду болеть за Бразилию. Смотреть этот бой я буду с волнением, потому что Джонс – великий. Но я уверен: если Алекс по нему попадёт, то Джонс отправится в нокаут», — приводит слова Чарльза Оливейры MMAFighting.