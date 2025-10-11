«Выложил Хабиба пьющим виски». Друг Макгрегора — о скандале после боя с Нурмагомедовым

Чемпион лиги MisFits в полутяжёлом весе американец Диллон Дэнис высказался о скандальной драке после поединка своего друга легендарного бойца и первого в истории UFC двойного чемпиона Конора Макгрегора и прославленного российского атлета Хабиба Нурмагомедова на UFC 229.

«Я выложил Хабиба пьющим виски, и для них [мусульман] это просто безумие. Они написали под моей фотографией, что собираются убить меня. Во время боя, когда я был в углу, Хабиб нецензурно выражался в мой адрес. Я игнорировал его слова и пытался сосредоточиться на Коноре.

После боя он выскочил из клетки, но он прыгнул таким странным образом, размахивая ногами и руками, — это было самое странное. Так что я не знал, что мне делать, блокировать удар ногой или нет (смеётся). Я подумал: «Неужели он меня сейчас ударит?» Мне следовало просто броситься вперёд и ударить его. Это было бы лучшим решением, но в тот момент я не знал, чем он собирается меня ударить. Итак, он приземлился, и мы ввязались в драку, а потом Ислам ударил меня кулаком по затылку», — сказал Дэнис на YouTube-канале Mighty.