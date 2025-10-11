Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Выложил Хабиба пьющим виски». Друг Макгрегора — о скандале после боя с Нурмагомедовым

«Выложил Хабиба пьющим виски». Друг Макгрегора — о скандале после боя с Нурмагомедовым
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион лиги MisFits в полутяжёлом весе американец Диллон Дэнис высказался о скандальной драке после поединка своего друга легендарного бойца и первого в истории UFC двойного чемпиона Конора Макгрегора и прославленного российского атлета Хабиба Нурмагомедова на UFC 229.

«Я выложил Хабиба пьющим виски, и для них [мусульман] это просто безумие. Они написали под моей фотографией, что собираются убить меня. Во время боя, когда я был в углу, Хабиб нецензурно выражался в мой адрес. Я игнорировал его слова и пытался сосредоточиться на Коноре.

После боя он выскочил из клетки, но он прыгнул таким странным образом, размахивая ногами и руками, — это было самое странное. Так что я не знал, что мне делать, блокировать удар ногой или нет (смеётся). Я подумал: «Неужели он меня сейчас ударит?» Мне следовало просто броситься вперёд и ударить его. Это было бы лучшим решением, но в тот момент я не знал, чем он собирается меня ударить. Итак, он приземлился, и мы ввязались в драку, а потом Ислам ударил меня кулаком по затылку», — сказал Дэнис на YouTube-канале Mighty.

Материалы по теме
Макгрегор «по акции» или реальная звезда? Как Пол Хьюз ворвался в топ
Макгрегор «по акции» или реальная звезда? Как Пол Хьюз ворвался в топ
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android