«Ты один из лучших, но сейчас моё время». Гамрот обратился к Оливейре на стердауне

Восьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе поляк Матеуш Гамрот и бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра провели стердаун перед очным поединком на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Фото: Кадр из социальных сетей UFC

«Уважаю, уважаю, уважаю! Ты лучший, ты один из лучших бойцов, но сейчас время Гамрота», — сказал польский атлет.

Поединок между Матеушем и Чарльзом состоится в ночь на 12 октября. Бой двух топовых атлетов станет главным событием бойцовского вечера и ориентировочно стартует около 4:30 по московскому времени. Изначально соперником Оливейры должен был стать Рафаэль Физиев, однако азербайджанец отказался от выступления из-за травмы ноги.

В последнем бою Гамрот судейским решением одолел Людовита Клейна, а Оливейра нокаутом уступил Илии Топурии.