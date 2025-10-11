Кормье назвал соперника, который мог бы принести Евлоеву титульный бой

Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье рассказал о том, как россиянин Мовсар Евлоев мог бы получить титульный бой.

«Я бы поставил Евлоева против Юссефа Залала, потому что он идёт на прочной победной серии. Если он победит Мовсара, то сможет всерьёз заявить о себе. Но если победит Евлоев, то ему можно смело давать титульный бой. Хватит игнорировать парня, который победил так много раз!» — приводит слова Кормье Bloody Elbow.

Евлоев имеет рекорд 19-0 и в последний раз выступал в декабре прошлого года, победив Алджамейна Стерлинга единогласным решением судей. Боец идёт на серии из девяти побед в UFC. В июле он должен был встретиться с Аароном Пико, но снялся с поединка из-за травмы.