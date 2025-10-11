UFC Fight Night 261: полный кард участников, список бойцов

В ночь с 11 на 12 октября мск в бразильском Рио-де-Жанейро пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 261. Главным событием вечера станет поединок Чарльза Оливейры из Бразилии с поляком Матеушем Гамротом. Также на турнире в прелимах выступит россиянка Ирина Алексеева.
«Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным кардом участников этого мероприятия.
UFC Fight Night 261: полный кард участников:
- Луан Ласерда — Саймон Оливейра
- Джулия Поластри — Каролина Ковалькевич
- Лукас Роша — Стюарт Николл
- Беатрис Мескита — Ирина Алексеева
- Витор Петрино — Томас Петерсен
- Жафел Фильо — Клейтон Карпентер
- Лукас Алмейда — Майкл Асвелл
- Рикардо Рамос — Каан Офли
- Джоната Диниз — Марио Пинто
- Висенте Луке — Хоэль Альварес
- Дейвисон Фигейреду — Монтел Джексон
- Чарльз Оливейра — Матеуш Гамрот
Посмотреть трансляцию турнира можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, трансляция спортивного шоу будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спортивного мероприятия, где осветит все ключевые моменты.
