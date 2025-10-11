Скидки
Бокс/ММА Новости

UFC Fight Night 261: полный кард участников, список бойцов

В ночь с 11 на 12 октября мск в бразильском Рио-де-Жанейро пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 261. Главным событием вечера станет поединок Чарльза Оливейры из Бразилии с поляком Матеушем Гамротом. Также на турнире в прелимах выступит россиянка Ирина Алексеева.

«Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным кардом участников этого мероприятия.

UFC Fight Night 261: полный кард участников:

  • Луан Ласерда — Саймон Оливейра
  • Джулия Поластри — Каролина Ковалькевич
  • Лукас Роша — Стюарт Николл
  • Беатрис Мескита — Ирина Алексеева
  • Витор Петрино — Томас Петерсен
  • Жафел Фильо — Клейтон Карпентер
  • Лукас Алмейда — Майкл Асвелл
  • Рикардо Рамос — Каан Офли
  • Джоната Диниз — Марио Пинто
  • Висенте Луке — Хоэль Альварес
  • Дейвисон Фигейреду — Монтел Джексон
  • Чарльз Оливейра — Матеуш Гамрот

Посмотреть трансляцию турнира можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, трансляция спортивного шоу будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спортивного мероприятия, где осветит все ключевые моменты.

Чарльз Оливейра вернул яркий блонд

