Бокс/ММА

Умар Саламов нокаутировал Юрия Кашинского в титульном бою

Комментарии

31-летний действующий чемпион по версии WBO International в полутяжёлом весе россиянин Умар Саламов победил техническим нокаутом во втором раунде соотечественника Юрия Кашинского в главном бою вечера профессионального бокса «Ахмат-Ozon» в Грозном и выиграл пояс WBA Internationаl в бриджервейте.

Результаты остальных боёв вечера:

Предварительные бои:

  • Рамзан Эльмурзаев (Россия) – Асадбек Турсунов (Узбекистан) – победа единогласным решением судей
  • Усман Магамадов (Россия) – Ильяс Наибханов (Россия) – победа единогласным решением судей
  • Никита Воронов (Россия) – Ислам Казявин (Казахстан) – победа техническим нокаутом
  • Адам Альвиев (Россия) – Асадбек Хусанбоев (Узбекистан) – победа единогласным решением судей
  • Юрий Осипов (Россия) – Эрнат Меирхан (Казахстан) – победа техническим нокаутом
  • Сайд-Хамзат Насуханов (Россия) – Виталий Деревягин (Россия) – победа единогласным решением судей
  • Мансур Шукулов (Россия) – Мирзохиджон Абдуллаев (Узбекистан) – ничья
  • Зелимхан Исраимов (Россия) – Владимир Жигайлов (Россия) – победа техническим нокаутом
  • Ибрагим Адалаев (Россия) – Вараздат Черников (Россия) – победа техническим нокаутом
  • Сайхан Бакаев (Россия) – Мадияр Сайдрахимов (Узбекистан) – ничья
  • Тархан Идигов (Россия) – Артём Пугач (Россия) – победа единогласным решением судей

Андеркард:

  • Ризван Элиханов (Россия) – Музафар Расулов (Узбекистан) – победа техническим нокаутом
  • Апти Давтаев (Россия) – Сервер Эмурлаев (Россия) – победа техническим нокаутом
  • Мехди Абдурашедов (Россия) – Абдумуталлиб Хабибуллаев (Узбекистан) – победа единогласным решением судей
  • Бешто Шавлаев (Россия) – Махмадражаб Шарипов (Таджикистан) – победа техническим нокаутом

Основной кард:

  • Идрис Адалаев (Россия) – Адейеми Адеканла (Нигерия) – победа техническим нокаутом
  • Артём Сусленков (Россия) – Агрон Смакичи (Хорватия) – победа техническим нокаутом
  • Умар Саламов (Россия) – Юрий Кашинский (Россия) – победа техническим нокаутом
