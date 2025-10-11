Умар Саламов нокаутировал Юрия Кашинского в титульном бою

31-летний действующий чемпион по версии WBO International в полутяжёлом весе россиянин Умар Саламов победил техническим нокаутом во втором раунде соотечественника Юрия Кашинского в главном бою вечера профессионального бокса «Ахмат-Ozon» в Грозном и выиграл пояс WBA Internationаl в бриджервейте.

Результаты остальных боёв вечера:

Предварительные бои:

Рамзан Эльмурзаев (Россия) – Асадбек Турсунов (Узбекистан) – победа единогласным решением судей

Усман Магамадов (Россия) – Ильяс Наибханов (Россия) – победа единогласным решением судей

Никита Воронов (Россия) – Ислам Казявин (Казахстан) – победа техническим нокаутом

Адам Альвиев (Россия) – Асадбек Хусанбоев (Узбекистан) – победа единогласным решением судей

Юрий Осипов (Россия) – Эрнат Меирхан (Казахстан) – победа техническим нокаутом

Сайд-Хамзат Насуханов (Россия) – Виталий Деревягин (Россия) – победа единогласным решением судей

Мансур Шукулов (Россия) – Мирзохиджон Абдуллаев (Узбекистан) – ничья

Зелимхан Исраимов (Россия) – Владимир Жигайлов (Россия) – победа техническим нокаутом

Ибрагим Адалаев (Россия) – Вараздат Черников (Россия) – победа техническим нокаутом

Сайхан Бакаев (Россия) – Мадияр Сайдрахимов (Узбекистан) – ничья

Тархан Идигов (Россия) – Артём Пугач (Россия) – победа единогласным решением судей

Андеркард:

Ризван Элиханов (Россия) – Музафар Расулов (Узбекистан) – победа техническим нокаутом

Апти Давтаев (Россия) – Сервер Эмурлаев (Россия) – победа техническим нокаутом

Мехди Абдурашедов (Россия) – Абдумуталлиб Хабибуллаев (Узбекистан) – победа единогласным решением судей

Бешто Шавлаев (Россия) – Махмадражаб Шарипов (Таджикистан) – победа техническим нокаутом

Основной кард:

Идрис Адалаев (Россия) – Адейеми Адеканла (Нигерия) – победа техническим нокаутом

Артём Сусленков (Россия) – Агрон Смакичи (Хорватия) – победа техническим нокаутом

Умар Саламов (Россия) – Юрий Кашинский (Россия) – победа техническим нокаутом