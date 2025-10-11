Умар Саламов нокаутировал Юрия Кашинского в титульном бою
31-летний действующий чемпион по версии WBO International в полутяжёлом весе россиянин Умар Саламов победил техническим нокаутом во втором раунде соотечественника Юрия Кашинского в главном бою вечера профессионального бокса «Ахмат-Ozon» в Грозном и выиграл пояс WBA Internationаl в бриджервейте.
Результаты остальных боёв вечера:
Предварительные бои:
- Рамзан Эльмурзаев (Россия) – Асадбек Турсунов (Узбекистан) – победа единогласным решением судей
- Усман Магамадов (Россия) – Ильяс Наибханов (Россия) – победа единогласным решением судей
- Никита Воронов (Россия) – Ислам Казявин (Казахстан) – победа техническим нокаутом
- Адам Альвиев (Россия) – Асадбек Хусанбоев (Узбекистан) – победа единогласным решением судей
- Юрий Осипов (Россия) – Эрнат Меирхан (Казахстан) – победа техническим нокаутом
- Сайд-Хамзат Насуханов (Россия) – Виталий Деревягин (Россия) – победа единогласным решением судей
- Мансур Шукулов (Россия) – Мирзохиджон Абдуллаев (Узбекистан) – ничья
- Зелимхан Исраимов (Россия) – Владимир Жигайлов (Россия) – победа техническим нокаутом
- Ибрагим Адалаев (Россия) – Вараздат Черников (Россия) – победа техническим нокаутом
- Сайхан Бакаев (Россия) – Мадияр Сайдрахимов (Узбекистан) – ничья
- Тархан Идигов (Россия) – Артём Пугач (Россия) – победа единогласным решением судей
Андеркард:
- Ризван Элиханов (Россия) – Музафар Расулов (Узбекистан) – победа техническим нокаутом
- Апти Давтаев (Россия) – Сервер Эмурлаев (Россия) – победа техническим нокаутом
- Мехди Абдурашедов (Россия) – Абдумуталлиб Хабибуллаев (Узбекистан) – победа единогласным решением судей
- Бешто Шавлаев (Россия) – Махмадражаб Шарипов (Таджикистан) – победа техническим нокаутом
Основной кард:
- Идрис Адалаев (Россия) – Адейеми Адеканла (Нигерия) – победа техническим нокаутом
- Артём Сусленков (Россия) – Агрон Смакичи (Хорватия) – победа техническим нокаутом
- Умар Саламов (Россия) – Юрий Кашинский (Россия) – победа техническим нокаутом
