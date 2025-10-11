Ирина Алексеева: когда Ян дрался с О’Мэлли, его тоже «обокрали»

Российский боец UFC Ирина Алексеева высказалась о судействе в престижнейшей организации мира.

«Предвзятое отношение к россиянам? Не знаю, нужно смотреть, кто судьи, как они относятся к конкретным бойцам. Я считаю, что, когда Пётр Ян дрался с Шоном О’Мэлли, его тоже «обокрали». Поэтому нужно выходить и драться ещё лучше. Чтобы не было таких моментов, где можно подсудить. Вопросы к нам, бойцам. Нужно быть более настойчивыми, агрессивными. Стараться выигрывать досрочно», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

