Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чарльз Оливейра — Матеуш Гамрот: где смотреть бой, на каком канале

Чарльз Оливейра — Матеуш Гамрот: где смотреть бой, на каком канале
Комментарии

В ночь с 11 на 12 октября мск в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоится бойцовский турнир UFC Fight Night 261. В главном событии бывший чемпион организации в лёгком весе (70 кг) бразилец Чарльз Оливейра сразится с поляком Матеушем Гамротом.

UFC 2025. UFC Fight Night 261, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Чарльз Оливейра — Матеуш Гамрот
12 октября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Матеуш Гамрот

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Ориентировочное начало боя Оливейра – Гамрот – в 4:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Материалы по теме
UFC Рио: новое испытание для Алексеевой и «наш слоняра» из Бразилии
UFC Рио: новое испытание для Алексеевой и «наш слоняра» из Бразилии

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 317 в июле, Оливейра проиграл нокаутом грузину Илии Топурии. Гамрот в мае на UFC on ESPN 68 победил единогласным судейским решением словака Людовита Клейна.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android