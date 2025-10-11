Чарльз Оливейра — Матеуш Гамрот: где смотреть бой, на каком канале

В ночь с 11 на 12 октября мск в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоится бойцовский турнир UFC Fight Night 261. В главном событии бывший чемпион организации в лёгком весе (70 кг) бразилец Чарльз Оливейра сразится с поляком Матеушем Гамротом.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Ориентировочное начало боя Оливейра – Гамрот – в 4:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 317 в июле, Оливейра проиграл нокаутом грузину Илии Топурии. Гамрот в мае на UFC on ESPN 68 победил единогласным судейским решением словака Людовита Клейна.