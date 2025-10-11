Скидки
Бокс/ММА

Официально анонсированы дата и место турнира UFC 323

Официально анонсированы дата и место турнира UFC 323
Американский бойцовский промоушен UFC официально анонсировал дату и место проведения турнира UFC 323.

Ивент состоится 7 декабря в Лас-Вегасе (США).

Ранее прошёл слух, что в рамках турнира чемпион в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Александр Пантожа проведёт защиту титула против американца Джошуа Вана.

Также известно, что бывший претендент на титул в среднем весе (до 84 кг) итальянец Марвин Веттори сразится с бразильцем Бруно Феррейрой, а экс-чемпионом в наилегчайшем весе мексиканец Брэндон Морено проведёт поединок с японским бойцом Тацуро Тайрой.

