Ирина Алексеева высказалась о возможном завершении карьеры

Российский боец UFC Ирина Алексеева высказалась о возможном завершении профессиональной карьеры.

«Да, у меня серия из двух поражений. И этот бой, действительно, будет иметь ключевое значение в вопросах будущего и моей карьеры. Потому что он может быть последним в UFC и последним в карьере. Не знаю, буду ли я продолжать выступать, если со мной не продлят контракт. Вряд ли. Если только попробовать себя в кулачке. Где выступать по MMA, пока не знаю. Предстоящий бой – ключевой. Я понимаю, что должна его выиграть. И не просто выиграть, а очень красиво, зрелищно и, желательно, досрочно», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, 12 октября на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Алексеева встретится с бразильянкой Беатрис Мескитой.