Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алексеева: хотелось увидеть трилогию у Анкалаева. Но в команде Перейры вряд ли захотят

Алексеева: хотелось увидеть трилогию у Анкалаева. Но в команде Перейры вряд ли захотят
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец UFC Ирина Алексеева высказалась о потенциальной трилогии в полутяжёлом весе (до 93 кг) между соотечественником Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой.

«Анкалаев потерял пояс… Я видала такой момент, что он держал пост и вышел на бой. Мы во время весогонки меньше едим, держим себя. А тут человек постился, готовился. Это всё равно повлияло. Нам бы, конечно, хотелось увидеть трилогию. Но в команде Перейры вряд ли этого захотят. Тренеры Перейры сразу это показали после боя. Скорее всего, там будет поединок с Иржи Прохазкой.

Думаю, что Анкалаев подерётся с кем-то другим. И только потом получит возможность снова подраться за пояс», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
Алексеева: в России поддерживают бойца. А в Бразилии могут кричать оппоненту: «Умри»
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android