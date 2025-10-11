Алексеева: хотелось увидеть трилогию у Анкалаева. Но в команде Перейры вряд ли захотят

Российский боец UFC Ирина Алексеева высказалась о потенциальной трилогии в полутяжёлом весе (до 93 кг) между соотечественником Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой.

«Анкалаев потерял пояс… Я видала такой момент, что он держал пост и вышел на бой. Мы во время весогонки меньше едим, держим себя. А тут человек постился, готовился. Это всё равно повлияло. Нам бы, конечно, хотелось увидеть трилогию. Но в команде Перейры вряд ли этого захотят. Тренеры Перейры сразу это показали после боя. Скорее всего, там будет поединок с Иржи Прохазкой.

Думаю, что Анкалаев подерётся с кем-то другим. И только потом получит возможность снова подраться за пояс», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.