Алексеева дала прогнозы на предстоящие поединки Царукяна и Махачева

Российский боец UFC Ирина Алексеева высказалась о предстоящих поединках соотечественников Армана Царукяна и Ислама Махачева.

«Конечно, ждала бой Царукяна и Махачева. Жалко, что мы не увидели его. Думаю, что Арман переедет Хукера, а Махачев – Делла Маддалену. У Царукяна простой, но он всегда был заряжен, показывал отличные бои. Не думаю, что что-то поменяется в негативную сторону, только станет лучше. А Махачеву и в новом дивизионе, как мне кажется, нет равных», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Махачев 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) сразится с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Царукян 22 ноября на UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар) встретится с австралийцем Дэном Хукером.