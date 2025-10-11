Алекс Перейра получил перелом стопы в реванше с Анкалаевым

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильский боец Алекс Перейра рассказал о травме ноги, полученной в реванше с россиянином Магомедом Анкалаевым.

«Я сделал рентген в Лас-Вегасе и МРТ здесь, в Бразилии, у меня перелом стопы. Я всё ещё не знаю, что будет дальше и сколько времени потребуется на восстановление», — приводит слова Перейры издание MMA Fighting.

Напомним, реванш Перейры и Анкалаева состоялся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой бразильца техническим нокаутом в первом раунде. Перейра вернул себе титул.

