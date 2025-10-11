Скидки
Российский экс-боец UFC: только Чимаев сможет победить Перейру в полутяжёлом весе

Комментарии

Бывший боец UFC россиянин Руслан Магомедов считает, что чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев способен составить конкуренцию звёздному бразильцу Алексу Перейре.

«У Хамзата Чимаева есть шансы. Он единственный, кто сможет пробежаться по Перейре в полутяжёлом весе. Дрикус дю Плесси не уступает в физике Алексу. Да и борьба у него сильнее. И то Чимаев его «не понял» в борьбе, висел на нём все раунды. И на Перейре он будет так же висеть, если не задушит. Только так Хамзат сможет победить Алекса. Если Чимаев захочет хотя бы минуту побоксировать с Алексом, его сразу домой отправят. С Алексом вообще стоять нельзя. Он очень опасен с любых рук», — приводит слова Магомедова издание MMA.Metaratings.ru.

