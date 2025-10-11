Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Заходи ко мне, легко верну в строй». Легенда WWE обратился к травмированному Леброну

69-летний легендарный рестлер и член Зала славы WWE Даллас Пейдж, известный под именем Даймонд Даллас Пейдж (ДДП), обратился к 40-летнему форварду и четырёхкратному чемпиону НБА Леброну Джеймсу («Лос-Анджелес Лейкерс»).

«Йоу, Леброн, заходи ко мне. Я могу тебя вернуть в строй быстрее с помощью ДДПЙоги», — написал Пейдж в социальной сети Х.

После завершения карьеры рестлера Даллас Пейдж решил разработать собственную программу для помощи в реабилитации травмированным рестлерам и другим спортсменам. Его программа сочетает традиционные позы йоги с гимнастикой старой школы, динамическим сопротивлением и методами спортивной реабилитации.

Одним из ярких результатов его программы является легендарный чемпион WCW и WWF Лекс Люгер, который столкнулся с параличом из-за инфекции, поразившей нервную систему. После долгих занятий с Пейджем Лекс смог вставать с коляски и начать ходить.