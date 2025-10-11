Ти Джей Диллашоу выступил за организацию реванша Двалишвили и Нурмагомедова

Двукратный чемпион UFC американец Ти Джей Диллашоу выступил за организацию реванша в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Многие бойцы совершают ошибку, они не пытаются валить Мераба. Умар это сделал. Вот почему я хочу увидеть второй бой с Умаром, кто-то же должен перевести Мераба в партер и удержать его там. Насколько хорош его партер, кто-то знает? Я не знаю», — сказал Диллашоу в подкасте JAXXON.

Напомним, поединок Двалишвили и Нурмагомедова состоялся в январе на турнире UFC 311 в Инглвуде (США) и завершился победой грузинского бойца единогласным решением.