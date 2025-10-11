Себастьян Фундора получил травму, чемпионский бой с Китом Турманом отложен

Чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Себастьян Фундора получил травму руки в подготовке к поединку с соотечественником Китом Турманом, который должен был состояться 26 октября в Лас-Вегасе (США), сообщает ESPN.

«Фундора вернётся в январе 2026 года», — прокомментировал новость Сэмпсон Левович, менеджер боксёра.

Себастьяну Фундоре 27 лет. Американец дебютировал как профессиональный боксёр в 2016 году, в июле 2022-го стал временным чемпионом WBC. В марте 2024 года стал объединённым чемпионом мира, нанеся первое поражение в карьере австралийцу Тиму Цзю.

