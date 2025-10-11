Скидки
Американский боец UFC: Евлоев заслуживает бой за титул из соображений справедливости

Американский боец полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Хосе Дельгадо считает, что непобеждённый россиянин Мовсар Евлоев заслуживает боя за чемпионский титул.

«Трудный вопрос. Евлоев не такой яркий, но он определённо заслуживает бой за титул из соображений справедливости. У него нет поражений. То же самое я могу сказать про Лерона Мёрфи. Он всегда был в тени, и у него не самые интересные бои», — сказал Дельгадо в интервью YouTube-каналу Home of Fight.

Мовсару Евлоеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Евлоев победил судейским решением американского экс-чемпиона Алджамейна Стерлинга.

