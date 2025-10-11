«Я ценю это». Ронда Роузи объяснила, что выделяет Пэдди Пимблетта в UFC

Бывшая чемпионка UFC, а ныне член Зала славы, американка Ронда Роузи высказалась о британском бойце лёгкого веса (до 70 кг) организации Пэдди Пимблетте.

«Очень важно, чтобы люди знали, кто вы такой. Даже те, кто не знаком с боями. Многие бойцы не понимают, что они ещё и шоумены. Единственный человек, который действительно это понимает – Пэдди Пимблетт. И я это ценю», — сказала Роузи на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Пэдди Пимблетту 30 лет. Британец выступает в UFC с 2021 года. Всего на его счету в организации семь побед и ни одного поражения.

