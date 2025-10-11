Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я ценю это». Ронда Роузи объяснила, что выделяет Пэдди Пимблетта в UFC

«Я ценю это». Ронда Роузи объяснила, что выделяет Пэдди Пимблетта в UFC
Комментарии

Бывшая чемпионка UFC, а ныне член Зала славы, американка Ронда Роузи высказалась о британском бойце лёгкого веса (до 70 кг) организации Пэдди Пимблетте.

«Очень важно, чтобы люди знали, кто вы такой. Даже те, кто не знаком с боями. Многие бойцы не понимают, что они ещё и шоумены. Единственный человек, который действительно это понимает – Пэдди Пимблетт. И я это ценю», — сказала Роузи на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Пэдди Пимблетту 30 лет. Британец выступает в UFC с 2021 года. Всего на его счету в организации семь побед и ни одного поражения.

Материалы по теме
Пимблетт: людям хочется смотреть, как дерётся Алекс, а не Анкалаев

Пэдди Пимблетт побил рекорд по поеданию куриных крылышек

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android