Бокс/ММА

«Это играет роль». Экс-боец UFC объяснил, почему Махачев может проиграть Делла Маддалене

«Это играет роль». Экс-боец UFC объяснил, почему Махачев может проиграть Делла Маддалене
Комментарии

Бывший боец UFC россиянин Руслан Магомедов высказался о предстоящем поединке за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и соотечественником Исламом Махачевым.

«У Джека много шансов. Габариты играют большую роль. В вольной борьбе каждые 100 граммов играют роль. А тут речь о килограммах. Ислам весит в межсезонье под 90 кг. А Джек весит, наверно, 95-97 кг. Махачев гоняет 10 кг и попадает в лимит весовой. А Маддалена сгонит 20 кг. Ислам после весогонки наберёт 2 кг, а Джек наберёт восемь или 10», — приводит слова Магомедова издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, поединок Делла Маддалена – Махачев состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

Комментарии
