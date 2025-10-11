«Ужасный бой». Аспиналл назвал экс-бойца UFC, который составил бы ему конкуренцию

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл считает, что бывший обладатель титулов организации в двух дивизионах, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье стал бы для него неудобным соперником.

«Каждый раз, когда я вижу Даниэля Кормье, то думаю, что это абсолютно ужасный бой для меня. Он невысокий, очень сильный физически и всегда идёт вперёд. Он стал бы для меня очень, очень тяжёлым соперником, но я верю, что могу нокаутировать любого», – сказал Аспиналл на своём YouTube-канале.

Ранее Аспиналл отреагировал на желание Алекса Перейры перейти в тяжёлый вес.

