Перейра прокомментировал слухи о травме Анкалаева перед реваншем

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра прокомментировал слухи о травме россиянина Магомеда Анкалаева перед их реваншем, состоявшемся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Я не могу знать наверняка, но если его рёбра уже были травмированы, то удары локтями только всё усугубили. Так или иначе, а оправдываться нельзя. После первого боя у меня была 1000 оправданий, но я ждал и сказал о них только тогда, когда мы снова собрались драться», – сказал Перейра на пресс-конференции.

Ранее член Зала UFC Даниэль Кормье высказался о травме Анкалаева.

