UFC Fight Night 261: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию
Поделиться
В ночь с 11 на 12 октября мск в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоится бойцовский турнир UFC Fight Night 261.
В главном событии бывший чемпион организации в легком весе (70 кг) бразилец Чарльз Оливейра сразится с поляком Матеушем Гамротом.
UFC 2025. UFC Fight Night 261, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Чарльз Оливейра — Матеуш Гамрот
12 октября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Матеуш Гамрот
В соглавном событии бывший чемпион в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Дейвисон Фигейреду встретится с американцем Монтелом Джексоном.
UFC 2025. UFC Fight Night 261, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Дейвисон Фигейреду — Монтел Джексон
12 октября 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Дейвисон Фигейреду
Не началось
Монтел Джексон
Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало главного карда – в 2:00 мск. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Материалы по теме
7 мощных фактов о Чарльзе Оливейре
Комментарии
- 11 октября 2025
-
19:30
-
19:07
-
18:59
-
18:13
-
18:00
-
18:00
-
17:15
-
16:54
-
16:06
-
15:39
-
15:30
-
14:24
-
13:56
-
13:42
-
13:30
-
13:06
-
12:40
-
12:08
-
11:30
-
11:13
-
11:01
-
10:38
-
10:20
-
10:00
-
09:47
-
09:30
-
09:03
-
09:00
-
00:50
-
00:47
-
00:34
- 10 октября 2025
-
23:00
-
22:52
-
22:19
-
21:57