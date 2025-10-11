UFC Fight Night 261: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

В ночь с 11 на 12 октября мск в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоится бойцовский турнир UFC Fight Night 261.

В главном событии бывший чемпион организации в легком весе (70 кг) бразилец Чарльз Оливейра сразится с поляком Матеушем Гамротом.

В соглавном событии бывший чемпион в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Дейвисон Фигейреду встретится с американцем Монтелом Джексоном.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало главного карда – в 2:00 мск. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

7 мощных фактов о Чарльзе Оливейре