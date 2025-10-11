«Справляется с любыми трудностями». Оливейра назвал лучшего бойца UFC

Бывший чемпион UFC бразилец Чарльз Оливейра назвал действующего бойца организации, который, по его мнению, является лучшим вне зависимости от весовой категории.

«Лучший боец прямо сейчас? Мне очень нравится наблюдать за Мерабом Двалишвили. Этот парень прекрасно справляется с любыми трудностями и отлично делает свою работу», — сказал Оливейра в интервью TNT Sports.

Мерабу Двалишвили 34 года. Грузинский боец дебютировал в UFC в 2017 году. В сентябре 2024 года стал чемпионом в легчайшем весе (до 61 кг), после чего провёл три успешные защиты.

