Оливейра ответил Пимблетту, назвавшему его любителем после поражения от Топурии

Бывший чемпион UFC в легком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра прокомментировал слова британца Пэдди Пимблетта, назвавшего его любителем после поражения в бою с грузином Илией Топурией.

Напомним, поединок Топурии и Оливейры состоялся на турнире UFC 317 в июле и завершился победой грузинского бойца нокаутом в первом раунде.

«Послушайте, люди будут говорить, что им хочется. Посмотрим… Буду готов [к возможному поединку с Пимблеттом]. Всегда хочу драться и буду готов, если потребуется… Это просто смешит меня. Вот и всё», — приводит слова Оливейры Newsweek Sports.

