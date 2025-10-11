Скидки
Комментатор UFC: Двалишвили достоин звания «боец года»

Комментатор UFC: Двалишвили достоин звания «боец года»
Комментатор UFC Лаура Санко считает, что действующий чемпион организации в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили достоин звания «боец года».

«Бой Делла Маддалены и Махачева делает дискуссию интересной. Определённо, это так, но надо отдать должное Мерабу. Быть настолько активным, будучи чемпионом…

Выступать на чемпионском уровне — это одно, а продолжать развиваться, будучи чемпионом, – другое. Тот факт, что парень продолжает наращивать арсенал, больше становясь финишером, делает его всё более и более опасным, это добавляет ему звёздности. Думаю, он получит звание «боец года», — приводит слова Санко издание MMAJunkie.

